Video Yaşam Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video
Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video

Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video

09.04.2025 | 10:04

Şişli’de gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşteriler güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılınca aralarında tartışma çıktı. Dışarı çıkarılan müşterilerin ateş açması ve görevlilerin karşılık vermesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda görevli Armağan Türk (42) hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yoldan geçen M.A. ise yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken polisin gözaltına aldığı 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübünde kendi aralarında kavga eden müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada dışarı çıkarılan müşteriler iş yeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Grup içerisindeki kişilerden bazıları silahla ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk'ü ve o sırada yoldan geçen M.A.'yı yaraladı.

MEKANDAN KOVULUNCA ATEŞ AÇTILAR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Türk'ü ve M.A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hasteneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan M.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kulübün güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K.'yi gözaltına aldı.

CİNAYET POLİSİ ŞEHİR DIŞINDA YAKALADI

Müşteri olarak gece kulübüne gelen taraf A.T., E.T. ve H.T.'nin ise şüpheli S.U.'nun yardımıyla olaydan sonra Denizli'ye kaçtığı, orada da araç değiştirerek Antalya'ya geçtikleri tespit edildi. Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilirken, 1 silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu.

8 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Diğer yandan silah kullanan güvenlik görevlisi İ.A. isimli şüpheli ise Yalova'da yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden S.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheliler İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video 02:16
Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video 09.04.2025 | 10:21
Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video 00:54
Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video 09.04.2025 | 10:21
Sancaktepe’de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video 02:13
Sancaktepe'de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video 09.04.2025 | 10:21
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video 00:31
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video 09.04.2025 | 10:21
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video 03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video 09.04.2025 | 10:21
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video 01:57
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video 09.04.2025 | 10:20
Sultangazi’de tramvay seferleri durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı | Video 02:02
Sultangazi'de tramvay seferleri durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı | Video 09.04.2025 | 10:18
Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video 01:45
Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video 09.04.2025 | 10:04
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı! Dehşet anları kamerada 03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı! Dehşet anları kamerada 09.04.2025 | 09:46
Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video 01:02
Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video 09.04.2025 | 08:21
Maltepe Huzurevi’nde çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 01:56
Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 09.04.2025 | 08:21
Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 yaralı | Video 02:32
Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 yaralı | Video 08.04.2025 | 16:48
Avcılar E-5’te feci kaza! Metrobüs bariyerine çarptı, savrularak yan yola uçtu | Video 04:10
Avcılar E-5'te feci kaza! Metrobüs bariyerine çarptı, savrularak yan yola uçtu | Video 08.04.2025 | 16:25
Avcılar E-5’te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video 04:10
Avcılar E-5'te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video 08.04.2025 | 16:22
Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video 03:44
Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video 08.04.2025 | 15:00
Alanya’da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası | Video 00:15
Alanya'da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası | Video 08.04.2025 | 14:31
Kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 03:22
Kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 08.04.2025 | 14:31
Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklerken cep telefonu kamerası ile kaydedildi | Video 00:36
Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklerken cep telefonu kamerası ile kaydedildi | Video 08.04.2025 | 14:28
27 yaşındaki kuryenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:22
27 yaşındaki kuryenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.04.2025 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY