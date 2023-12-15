Video Yaşam Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video
Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video

Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video

15.12.2023 | 09:20

Şişli’de maskeli motosikletli saldırgan, taksi durağı ve park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olmazken taksi durağının camları kırıldı, park halindeki otomobili delip geçen 3 kurşun ise büfeye isabet etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Saldırı, akşam saatlerinde Şişli Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağına ve park halindeki otomobile kimliği belirlenemeyen bir kişi, plakasız motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi.

'OTOMOBİLİ DELİP GEÇEN MERMİLER BÜFEYE İSABET ETTİ, TAKSİ DURAĞININ CAMLARI KIRILDI'
Onlarca merminin sıkıldığı olayda taksi durağının camları kırıldı, taksi durağının sahibin olduğu öğrenilen park halindeki otomobile ise 6 el ateş edildi. Saldırgan olay sonrası geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobili delip geçen 3 kurşun ise aracın arkasında bulunan büfeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taksi durağı, otomobil ve büfede incelemelerde bulundu. Ekipleri kamera kayıtlarından saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video 02:47
Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video 15.12.2023 | 09:20
Kadıköy’de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video 02:04
Kadıköy'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video 15.12.2023 | 09:10
Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03:04
Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10
Malatya’da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 00:40
Malatya'da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10
Amasya’da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada 00:43
Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada 14.12.2023 | 21:24
İstanbul’da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı 03:36
İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı 14.12.2023 | 21:24
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video 02:15
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video 14.12.2023 | 16:42
17 yaşındaki Kader’in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:21
17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.12.2023 | 14:46
Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde mezarlığa büyük saygısızlık | Video 03:43
Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde mezarlığa büyük saygısızlık | Video 14.12.2023 | 14:46
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 00:18
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 14.12.2023 | 14:46
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 03:33
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 14.12.2023 | 13:43
Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda görüntülendi | Video 02:04
Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda görüntülendi | Video 14.12.2023 | 13:43
Seçil Erzan, avukata, Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok demiş | Video 06:49
Seçil Erzan, avukata, "Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok" demiş | Video 14.12.2023 | 12:47
Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video 01:07
Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video 14.12.2023 | 12:23
Köpeğine yaptığı doğum gününde gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı | Video 05:28
Köpeğine yaptığı doğum gününde gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı | Video 14.12.2023 | 12:06
Çantasını çalan şüpheli, alışveriş yaparken kameraya yakalandı | Video 02:21
Çantasını çalan şüpheli, alışveriş yaparken kameraya yakalandı | Video 14.12.2023 | 12:06
Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video 00:30
Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video 14.12.2023 | 12:06
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video 01:01
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video 14.12.2023 | 11:16
İzmir’de ATV’li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video 00:23
İzmir'de ATV'li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video 14.12.2023 | 10:48
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada | Video 01:11
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada | Video 14.12.2023 | 10:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA