Sivas'ta anne ve kızını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyede

Sivas'ta bir süredir rahatsız ettiği Nurcan B. (40) ile 6 yaşındaki kızını evlerinde tüfekle rehin alan ve uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek gözaltına alınan Erkal T.(29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi 9'uncu Sokak'taki Lale Apartmanı'nda meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında kızıyla birlikte yaşayan Nurcan B.'yi bir süredir rahatsız eden Erkal T., konuşmak için kadının evine geldi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Nurcan B.?nin komşuları, gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi. Polislere kapıyı açmayan Erkal T., yanındaki tüfekle Nurcan B. ve kızını rehin aldı. Bunun üzerine Özel Harekat polisleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Erkal T., evin içerisinde rastgele ateş açtı. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın 1 saatlik çabasıyla ikna edilen Erkal T., önce kızını, ardından annesi Nurcan B.'yi serbest bırakarak, teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Erkal T. bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheli, olayla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusuna başlandı.