Video Yaşam Siverek’te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video
Siverek’te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video

Siverek’te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video

29.03.2024 | 13:50

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin, küçük bir çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuktan biri aniden yola fırlıyor. Karşı taraftan gelen otomobil sürücüsü çocuğu fark etmeyerek yola çıkan çocuğa çarpıyor. Metrelerce yerde sürüklenen çocuğun yardımına otomobil sürücüsü ile çevredekiler koşuyor.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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