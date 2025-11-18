Video Yaşam Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video
18.11.2025 | 11:15

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uzun zamandır araç kullanmayan otomobil sürücüsü pratik yapmak için tekrar direksiyon başına geçin kaza yaptı. Sürücünün çarptığı palmiye ağacı devrilirken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza; Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Anaokulu istikametinden çevreyolu istikametine gitmekte olan Reyhan Ö.'ün kullandığı 61 YL 560 plakalı otomobil kavşakta 'U' dönüşü yaptığı sırada araç sürücüsü panikleyerek gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kadın refüjdeki palmiyeye çarptı. Otomobilin çarptığı palmiye kökünden kırılarak yola devrilirken araçtan burnu bile kanamadan inen otomobil sürücüsü, uzun süredir araç kullanmadığını ve pratik yaparken kaza yaptığını belirtti. Kaza anı ise güvenlik kamerasın saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin 'U' dönüşü yaptığı sırada geniş manevra yaptığı, ardından sürücünün aniden gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkarak palmiyeye çarptığı görüldü.

