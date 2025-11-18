Şoförlük eğitimi yaparken refüjdeki palmiyeyi devirdi: Kaza anı kamerada | Video
18.11.2025 | 11:15
Antalya’nın Manavgat ilçesinde uzun zamandır araç kullanmayan otomobil sürücüsü pratik yapmak için tekrar direksiyon başına geçin kaza yaptı. Sürücünün çarptığı palmiye ağacı devrilirken şans eseri kazada yaralanan olmadı.
