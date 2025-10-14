Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi!

Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde geçtiğimiz hafta yaşanan akran zorbalığı henüz hafızalardan silinmemişken; bir akran zorbalığı da şehir merkezinde yaşandı. Soda dökme tartışmasıyla başlayan kavgada bir kız öğrenci, okul çıkışı sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi dakikalarca darp etti. Olay çevredeki öğrenciler tarafından anbean kaydedildi.