Video Yaşam Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video

Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video

24.08.2025 | 14:05

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde park halindeki araçlara zarar vererek aynalarını kırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki sert cisimle sokaklarda park halindeki araçların aynalarını kırdı. Olayın ardından kayıplara karışan adamın o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
Halit Yukay’ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04
Kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırmış | Video 01:46
Kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırmış | Video 24.08.2025 | 13:12
Halk otobüsü şoförüne Neden baktın? tehdidi kamerada | Video 02:32
Halk otobüsü şoförüne "Neden baktın?" tehdidi kamerada | Video 24.08.2025 | 12:45
Osmanlı’nın kayıp gemisi Akdeniz’de bulundu | Video 01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 01:07
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07
Şanlıurfa’da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 02:41
Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 24.08.2025 | 11:07
Kayıp iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video 00:57
Kayıp iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video 24.08.2025 | 10:53
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 02:30
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 24.08.2025 | 10:53
Motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki anne ve kızına böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:56
Motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki anne ve kızına böyle çarptı: 2 yaralı | Video 24.08.2025 | 10:19
Bursa’da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 00:32
Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 24.08.2025 | 09:39
Sultangazi’de müşteri gibi girdiği dükkandan çanta çalan kadın kamerada | Video 02:13
Sultangazi'de müşteri gibi girdiği dükkandan çanta çalan kadın kamerada | Video 24.08.2025 | 09:34
Öğrencileri Mersin’e tatile getiren minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:07
Öğrencileri Mersin'e tatile getiren minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var | Video 24.08.2025 | 09:34
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 06:45
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34
Diyarbakır’da Saint George Kilisesi’nin hamam olarak kullanılmadığını ispatlayan kitabe ortaya çıktı | Video 06:06
Diyarbakır'da Saint George Kilisesi'nin hamam olarak kullanılmadığını ispatlayan kitabe ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 09:34
Hakkari’de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:38
Hakkari'de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 24.08.2025 | 08:47
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 02:57
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 04:59
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli’de orman yangını 04:46
Denizli'de orman yangını 23.08.2025 | 17:11
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 00:20
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 23.08.2025 | 14:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY