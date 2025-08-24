Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05 İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde park halindeki araçlara zarar vererek aynalarını kırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki sert cisimle sokaklarda park halindeki araçların aynalarını kırdı. Olayın ardından kayıplara karışan adamın o anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.