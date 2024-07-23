Video Yaşam Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik kazası: 7 yaralı | Video
Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik kazası: 7 yaralı | Video

Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik kazası: 7 yaralı | Video

23.07.2024 | 10:41

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası Karayolu üzeri Granta mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen ilk bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine gitmekte olan 35 AIK 623 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Karşı şeride geçip, ters dönen otomobil, kendi şeridinde Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar, Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri alarak trafiği kontrol altına aldı. Kazanın ardından yolun her iki yönünde de trafik akışı bir süre durdu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Söke-Kuşadası Karayolu’nda trafik kazası: 7 yaralı | Video 00:51
Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik kazası: 7 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:41
İstanbul’da ev sahibinden kiracıya akıl almaz ceza: İstediği zammı alamayınca... | Video 01:51
İstanbul'da ev sahibinden kiracıya akıl almaz ceza: İstediği zammı alamayınca... | Video 23.07.2024 | 10:49
Bursa’da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 02:12
Bursa'da kağıt ve elyaf fabrikalarında yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 23.07.2024 | 10:39
İzmir’de park yeri çatışmasından yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 yaralı | Video 04:29
İzmir'de park yeri çatışmasından yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:25
Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video 00:48
Telefon dolandırıcılığı şüphelisi tutuklandı | Video 23.07.2024 | 10:21
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 00:48
Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 10:04
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 00:26
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 23.07.2024 | 10:00
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri’de yakalandı | Video 00:57
6 ilde aranan ve 10 arama kararı olan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 23.07.2024 | 09:58
4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:19
4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2024 | 09:00
Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı | Video 01:17
Diyarbakır’da anız yangını: Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı | Video 23.07.2024 | 08:32
Sultanbeyli’de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video 02:21
Sultanbeyli'de ters yönde ilerleyen otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı | Video 23.07.2024 | 08:31
Pendik’te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video 23.07.2024 | 08:31
Niğde’de sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı: Dakikalarca böyle mücadele etti | Video 05:49
Niğde’de sokak köpekleri kadına dehşeti yaşattı: Dakikalarca böyle mücadele etti | Video 22.07.2024 | 13:44
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 04:28
Ağrı Dağında donarak ölen dağcıların son görüntüleri yürekleri yaktı | Video 22.07.2024 | 14:53
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 05:04
Nemrut’ta korku dolu anlar kamerada: Ayı arabanın kapısını açtı | Video 22.07.2024 | 13:44
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.07.2024 | 13:43
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video 05:38
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video 22.07.2024 | 13:43
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 01:26
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video 22.07.2024 | 12:19
Bursa’da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 01:47
Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı | Video 22.07.2024 | 12:33
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 00:40
16 yaşındaki sürücü, kız arkadaşının babasından kaçtığı otomobille kaza yaptı | Video 22.07.2024 | 12:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA