Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 aracın şoförü yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.
Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.