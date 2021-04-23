Video Yaşam Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
23.04.2021 | 09:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 00:50
Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 23.04.2021 | 09:38
İstanbul Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 00:45
İstanbul Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 23.04.2021 | 09:38
İstanbul'da TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı! 02:58
İstanbul'da TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı! 23.04.2021 | 09:18
Gaziosmanpaşa'da feci kaza. TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı | Video 02:58
Gaziosmanpaşa'da feci kaza. TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı | Video 23.04.2021 | 09:17
İzmir Foça'da 55 kaçak göçmen kurtarıldı 01:10
İzmir Foça'da 55 kaçak göçmen kurtarıldı 23.04.2021 | 09:15
Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı | Video 03:09
Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı | Video 23.04.2021 | 09:11
İstanbul Galata Köprüsü'nden denize itilen şahıs hayatını kaybetti 02:00
İstanbul Galata Köprüsü'nden denize itilen şahıs hayatını kaybetti 23.04.2021 | 08:58
Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı 01:08
Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı 23.04.2021 | 08:58
23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı... 03:47
23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı... 23.04.2021 | 09:01
Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama | Video 02:31
Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama | Video 23.04.2021 | 08:26
Son dakika! İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı | Video 02:03
Son dakika! İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı | Video 22.04.2021 | 17:26
Esra Erol'da Hatice'den şok sözler. ''Ölen kocam beni Ayhan'a emanet etti'' | Video 04:50
Esra Erol'da Hatice'den şok sözler. ''Ölen kocam beni Ayhan'a emanet etti'' | Video 22.04.2021 | 17:29
Afyonkarahisar'da yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile sevgilisini öldüren adamdan gazetecilere tepki! 00:46
Afyonkarahisar'da yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile sevgilisini öldüren adamdan gazetecilere tepki! 22.04.2021 | 14:55
Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video 00:49
Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video 22.04.2021 | 17:06
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 00:22
AVM girişinde maske tartışması sonucu tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 22.04.2021 | 17:03
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 02:13
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 22.04.2021 | 16:41
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 01:18
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 22.04.2021 | 15:51
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 00:13
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 22.04.2021 | 15:46
Cinayet zanlısından gazetecilere tepki: “Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?” | Video 00:52
Cinayet zanlısından gazetecilere tepki: “Çekme lan, adaleti mi savunacaksınız sanki bana?” | Video 22.04.2021 | 15:06
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 01:04
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 22.04.2021 | 14:55

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 aracın şoförü yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 01.00 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi girişinde meydana geldi. Hakan Pektaş yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile Hüseyin Yörük yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.
Hakan Pektaş ve Hüseyin Yörük'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA