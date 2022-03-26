SON DAKİKA: Antalya'da motosikletli kuryenin can verdiği feci kazanın görüntüleri rotaya çıktı

Son dakika haberleri... Antalya’da çöp kamyonunun altında kalan motosikletli kurye Ahmet Karasu (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi üzerinde dün 17.00 sıralarında meydana gelen kazada bir marketten çöpleri alan çöp kamyonu, geri manevra ile caddeye çıktı. Önündeki aracın geçmesini bekleyen sürücü sağa manevra yapıp, karşı resmi kurumdaki çöpleri almak için dönüş yaptı. Bu sırada Namık Kemal Bulvarı istikametine motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye Ahmet Karasu kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kamyonun altından çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.