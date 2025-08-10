SON DAKİKA! Bağcılar'da 15 katlı binada yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video

Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.