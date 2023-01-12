SON DAKİKA! Burhan Çaçan neden öldü? Burhan Çaçan kaç yaşındaydı? | Video

Türk Halk Müziğine yıllarını vermiş usta sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 1960 yılında Ağrı'da hayata gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu ses yarışmasını kazanıp adını duyurmuştu. 1981 yılında ilk albümünü çıkaran Burhan Çaçan sanat hayatına onlarca albüm ve film sığdırdı. 62 yaşındaki usta sanatçı Burhan Çaçan'ın ani bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.