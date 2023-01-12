SON DAKİKA! Burhan Çaçan neden öldü? Burhan Çaçan kaç yaşındaydı? | Video
Türk Halk Müziğine yıllarını vermiş usta sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 1960 yılında Ağrı'da hayata gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu ses yarışmasını kazanıp adını duyurmuştu. 1981 yılında ilk albümünü çıkaran Burhan Çaçan sanat hayatına onlarca albüm ve film sığdırdı. 62 yaşındaki usta sanatçı Burhan Çaçan'ın ani bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Son Dakika: Bağcılar’da tekstil atölyesinde patlama anı kamerada! | Video 12.01.2023 | 16:54
00:57
Son Dakika: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var | Video 12.01.2023 | 16:48
01:51
SON DAKİKA! Burhan Çaçan neden öldü? Burhan Çaçan kaç yaşındaydı? | Video 12.01.2023 | 16:07
02:01
Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı | video 12.01.2023 | 15:06
05:37
Örgü kursunun tek erkek kursiyeri: Yüksek lisanslı örgücü | Video 12.01.2023 | 14:35
01:14
Hırsızlar gardırop ve bazadan çıktı | Video 12.01.2023 | 14:47
01:45
Taksi sürücüsüne kaldırım taşıyla dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı | Video 12.01.2023 | 14:20
00:45
Şanlıurfa’daki kazalar KGYS kameralarına yansıdı | Video 12.01.2023 | 14:20
01:22
03:42
Ankara'daki fabrika patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 12.01.2023 | 13:24
00:49
Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi! O anlar kamerada | Video 12.01.2023 | 12:56
01:15
02:52
01:43
02:42
Antalya’da hortum 5 yıldızlı otelin çatı kaplamasını uçurdu | Video 12.01.2023 | 11:23
04:12
02:42
Antalya’da hortum 5 yıldızlı otelin çatı kaplamasını uçurdu | Video 12.01.2023 | 12:14
00:40
Polis ekiplerinden park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü | Video 12.01.2023 | 12:14
04:03
02:08
Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü | Video 12.01.2023 | 11:00