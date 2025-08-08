SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video
Son dakika haberi: Çanakkale'de son dakika gelişmesi! Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek bölgeyi dumanlar altında bıraktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ne kadar ulaştı. Yoğun duman nedeniyle kampüs için tahliye kararı alındı.
