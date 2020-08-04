Son Dakika Haberi: Bingöl'de kadına şiddet dehşeti! Görme engelli karısını bayıltana kadar döven kova kamerada | Video

Son dakika... Bingölde görme engelli eşini bayıltana kadar döven kocanın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan olayın görüntülerinde görme engelli karısını bayıltana kadar döven kocaya çocuklarının da tepki gösterdikleri görülüyor.