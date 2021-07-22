Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı | Video

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya’da 3 yıl önce işlenen cinayet ile ilgili 4 gün önce Ankara’da gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.