Video Yaşam Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı | Video

Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı | Video

Son dakika haberi: Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı | Video
22.07.2021 | 23:15

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Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya’da 3 yıl önce işlenen cinayet ile ilgili 4 gün önce Ankara’da gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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