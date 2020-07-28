Son Dakika Haberi: İstanbul Esenyurt'ta yangın... Biri çocuk 2 ağır yaralı | Video
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Son dakika... İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında 7 kişi kurtarılırken içeride mahsur kalan bir kadın ve bir çocuk ağır yaralandı.
İstanbul Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken içeride kalan bir kadın ve bir çocuk ağır yaralandı. Olay yerine ambulanslar da sevk edilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.