Son Dakika Haberi | Tam kapanma nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma detaylarını açıkladı! | Video
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tam kapanma kararının alındığını ve uygulanacağı tarihleri açıkladı. Bu karar sonrası, “tam kapanma nedir, tam kapanma nasıl olur” gibi sorular da gündemdeki yerini aldı. Tam kapanmada nerelerin açık olacağı, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreci ile ‘tam kapanma nedir’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, tam kapanmanın detayları, tam kapanmanın nasıl uygulanacağı ve açık ya da kapalı olacak işletmeler…