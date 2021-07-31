SON DAKİKA: İstanbul Ayazağa'da orman yangını seferberliği

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa mahallesinde ormanın hemen yanında bulunan bir toplu konut projesinin inşaatının depo kısmında yangın çıktı. Yangının çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için hızlıca önlem alınırken yangın da büyümeden söndürüldü.