Video Yaşam Son dakika: İstanbul Sultangazi'de 11 yaşındaki kız çocuğunun çığlıklarına koşan vatandaşlar... | Video

Son dakika: İstanbul Sultangazi'de 11 yaşındaki kız çocuğunun çığlıklarına koşan vatandaşlar... | Video

Son dakika: İstanbul Sultangazi'de 11 yaşındaki kız çocuğunun çığlıklarına koşan vatandaşlar... | Video
23.07.2020 | 10:20

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Son Dakika Haberi... İstanbul Sultangazi'de 11 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğun cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, polisin de dahil olduğu kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

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İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Çevredekiler bir yandan durumu polise haber verirken bir yandan da şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüphelinin, vatandaşlarla ve polisle arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Uzun bir kovalamacanın ardından şüpheli Sultangazi Belediyesi önünde yakalandı. Olay yerine getirilen çocuk, şüpheliyi teşhis etti. Şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


"POLİSLERLE BERABER ZANLIYI KOVALAMAYA DEVAM ETTİK"
Yaşananları anlatan Mücahit Arslan isimli vatandaş, "1. Cebeci Caddesi'nde beyaz bir araç bu şahsı kovaladı. Ben de kendisine 'neden kovaladığını?' sordum. Ufak bir kızı, sıkıştırıp telefonunu çaldığını söyleyince ben de peşinden koştum. Cebeci otobüs durağına doğru kaçtı. Daha sonra Sultangazi Belediyesi binasına doğru kaçınca, polisleri gördük. Polislere de durumu anlattık. Zanlıyı kovalamaya devam ettik. Belediye binası önünde yakaladık, polise verdik. Çaldığı telefon cebindeydi. Telefonu aldık, polise verdik. Poliste çocuğun ailesine ulaştı" dedi.

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