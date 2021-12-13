Video Yaşam Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video
Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video

Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da AVM’deki güvenliğe önce tükürdü sonra hakaret etti! | Video

13.12.2021 | 15:42

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Son dakika haberi: Alışveriş merkezine girişte çantasını X-Ray cihazına bırakmadı. Kendisini uyaran güvenliğe elindeki kutuyla saldırıp, hakaretler yağdırdı. Uyarılara rağmen içeri girmeye yeltenen kadın yetmezmiş gibi bir de maskesini açıp güvenliğe tükürdü. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş merkezini birbirine katan kadın, "Geçmek için kutuyla görevliyi itekledim. Konuşurken ağzımdan tükürük çıkmış olabilir. Asıl ben, bana alışılmadık şekilde davrandığı için şikayetçiyim" diyerek özrü kabahatinden büyük bir savunmaya imza attı. Ancak güvenliğin pandemi döneminde böylesine yaşadığı olaya ilişkin savcılık hem 'yaralama' hem de 'hakaret' suçundan soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları

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