Video Yaşam Son Dakika: İstanbul'da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler | Video
Son Dakika: İstanbul'da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler | Video

Son Dakika: İstanbul'da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler | Video

24.08.2022 | 16:48

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Son Dakika: İstanbul’da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler | Video 04:01
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Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısında, okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi. Servis ücretlerine yapılan zammın ardından İstanbul'da yeni dönemde; 0-1 km arası servis ücreti 554 liradan 660 liraya, 1-3 km arası servis ücreti 608 liradan 725 liraya yükseldi.

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