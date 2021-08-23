SON DAKİKA: İzmir’de feci kaza! Taksi TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... İzmir’in Balçova ilçesinde, ticari taksi aynı istikamete gitmekte olan tıra arkadan çarptı. Taksinin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir - Çeşme Otoyolu Balçova Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Engin B. (43) idaresindeki Renault marka 35 T 5623 plakalı ticari taksi, Balçova yönüne seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı Renault marka tırın 35 HC 0567 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan yolculardan Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova'nın (31) yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan bir diğer Kazakistan uyruklu Umıt Amangalı (27) ile sürücü Engin B., 110 AKS ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen aracın içerisinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Utegenova'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, polis ekiplerince otoyol üzerinde geniş güvenlik önemleri alınırken, trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen taksinin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.