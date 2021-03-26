Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran olay! Kafatası ve kaburga kemikleri...

SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran olay! Kafatası ve kaburga kemikleri...

SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran olay! Kafatası ve kaburga kemikleri...
26.03.2021 | 08:24

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İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir vatandaşın ihbarı üzerine ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, kemikler savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İzmir Bornova ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya şerit çekti. İddiaya göre, yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.


KAFATASI VE KABURGA BULUNDU
İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburga olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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