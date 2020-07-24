Son dakika: İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını! Yangına müdahale ediliyor | Video

Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına an itibariyle müdahale ediliyor. İlçe merkezinin Ahranlı bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.