Video Yaşam SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video

SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video

07.08.2025 | 15:02

Karabük'te kent merkezindeki ormanlık alanda orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

