SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video

Son dakika haberi: Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.