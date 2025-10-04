SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video
Son dakika haberi: Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama: 2 can kaybı! | Video 04.10.2025 | 12:13
00:50
Antalya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 4 tutuklama | Video 04.10.2025 | 11:57
03:11
Gaziantep'te 3 kişinin öldürüldüğü olayın katil zanlıları yakalandı | Video 04.10.2025 | 11:36
00:31
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü! | Video 04.10.2025 | 11:28
00:51
İki ayrı kaza kamerada: Motosikletli köpekle birlikte savruldu | Video 04.10.2025 | 10:51
00:28
Makas atarak trafiği tehlikeye attı, o anları kayda aldırıp paylaştı | Video 04.10.2025 | 10:28
01:10
Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama | Video 04.10.2025 | 09:48
01:03
00:28
04:19
02:23
03:18
01:15
00:44
Siirt’te kuyumcuya sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı | Video 03.10.2025 | 15:24
04:30
00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52
01:23