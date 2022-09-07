Video Yaşam Son Dakika: Mersin Gülnar'da orman yangını! 30 ev tahliye edildi | Video
Son Dakika: Mersin Gülnar'da orman yangını! 30 ev tahliye edildi | Video

Son Dakika: Mersin Gülnar'da orman yangını! 30 ev tahliye edildi | Video

07.09.2022 | 13:46

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Son dakika haberi: Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Mersin-Antalya karayolu üzerinde bulunan Büyükeceli mahallesinde orman yangını çıktı. Orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı için de Gülnar'da bulunan lojmanlar hazırlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

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