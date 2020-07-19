Son Dakika: Müge Anlı'nın aradığı anne ve oğlundan acı haber! Kan donduran cinayet | Video

Son dakika haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Müge Anlı'nın aradığı Kars'ta ortadan kaybolan Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) cesetleri su kuyusunda bulundu. Müge Anlı, Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) ev almak için gittikleri Kars'ta para için cinayet kurban gittikleri şüphesi ile araştırmalarını sürdürüyordu.