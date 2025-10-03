Son Dakika: Muğla'da şiddetli yağış sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı! | Video

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Muğla’nın kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış, özellikle Ortaca’da hayatı durma noktasına getirdi. Birçok ev ve iş yerini de su bastı. Mahsur kalan esnaf bot ve kanolarla kurtarıldı...