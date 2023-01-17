Son Dakika: Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Yeniden görülecek | Video
MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksiz tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
04:46
00:22
Önce öğrenciyi sonra veliyi dövdü! O anlar kamerada | Video 17.01.2023 | 12:17
00:31
Kayseri’de 2 halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 17.01.2023 | 12:18
00:49
‘Denemelerim’ kitabının bir bölümünü şehit ailelerine bağışladı | Video 17.01.2023 | 11:07
00:23
Hırsızı böyle kayda alıp polislere yakalattı | Video 17.01.2023 | 11:07
04:40
06:05
04:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 17.01.2023 | 10:29
02:44
Benzin deposunda uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 17.01.2023 | 09:33
00:48
Saklanan FETÖ'cüler kaçamadı: 16 gözaltı | Video 17.01.2023 | 09:27
01:30
01:38
Mersin'deki otobüs kazası: 2'si şehit 3 ölü, 2 kayıp 33 yaralı | Video 17.01.2023 | 09:02
02:07
Malatya’da dehşet! Hamile eşini öldürüp intihar etti | Video 17.01.2023 | 09:00
02:28
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.01.2023 | 08:59
01:36
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şafak operasyonu: 7 gözaltı kararı | Video 17.01.2023 | 08:59
01:18
Buz tutan gölde olta ile balık tutmaya çalıştılar | Video 16.01.2023 | 21:07
03:22
Bu evden yaklaşık 40 ton çöp çıkartıldı | Video 16.01.2023 | 19:56
00:14
01:36
Pendik’te kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı | Video 16.01.2023 | 16:58