Video Yaşam Son Dakika: Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Yeniden görülecek | Video
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Yeniden görülecek | Video

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Yeniden görülecek | Video

17.01.2023 | 13:15

MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksiz tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

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