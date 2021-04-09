SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın 09.04.2021 | 08:45
02:29
Manisa'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı 09.04.2021 | 08:42
04:24
SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada! 09.04.2021 | 08:59
03:55
Neşet Ertaş'ın Zahide'm türküsünün hikayesi 09.04.2021 | 08:51
01:34
02:01
Manisa'da TIR'ın çarptığı kamyonet takla atıp, karşı şeride geçti: 4 yaralı 09.04.2021 | 08:34
00:46
Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon! 5 ilde 121 adres 09.04.2021 | 08:34
00:32
00:32
00:53
Samsun’da kalp krizi geçiren kişinin ölüm anı kameralara yansıdı | Video 08.04.2021 | 20:09
04:12
00:34
Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video 08.04.2021 | 16:38
04:20
02:39
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 08.04.2021 | 15:51
01:44
00:20
02:16
03:54
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 15:20
01:46
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 08.04.2021 | 14:28
00:34
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 08.04.2021 | 14:28
Son Dakika Haberleri... İstanbul'da operasyon düzenlenerek arama yapılan Sedat Peker'in lüks villası ve cipi kamerada...
Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yapıyor. Villadaki lüks cip de didik didik arandı.
İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.