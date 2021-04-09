Video Yaşam SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada!

SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada!

SON DAKİKA: Sedat Peker'in arama yapılan lüks villası ve cipi kamerada!
09.04.2021 | 08:59

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Son Dakika Haberleri... İstanbul'da operasyon düzenlenerek arama yapılan Sedat Peker'in lüks villası ve cipi kamerada...

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Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yapıyor. Villadaki lüks cip de didik didik arandı.


İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı.

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