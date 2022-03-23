Son Dakika: Tedavi için Hollanda’dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin yoğun bakımdan çıktı! Babası Oğuz Şahin konuştu | Video
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Hollanda'dan Türkiye’ye getirilen ve AKUT lösemi tedavisi gören Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı. Dilara’nın sağlık durumuna ilişkin son durumu baba Oğuz Şahin anlattı.
"DURUMU İYİYE DOĞRU GİDİYOR"
Dilara'nın yoğum bakımdan çıkarıldığını belirten baba Oğuz Şahin, "Bundan yaklaşık 1 ay önceydi sanırım. Kızımızı, Hollanda'dan ciddi ve riskli bir transferle Türkiyemize getirdik. Çok kötü durumdaydı. Makinalara bağlıydı. Bugüne geldiğimizde ise çok şükür ki durumu iyiye doğru gidiyor. Ümit ve duayla bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda daha güzel haberler almayı da diliyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sesimizi duymuştu. Kendileri vesile oldular bizi bu duruma getirdiler. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Geldiğimiz gün bizi aramıştı. Aileden biri gibi konuşarak halimizi hatırımızı sormuştu. Başkanımıza bize bugünü yaşattığın için çok teşekkür ediyorum. Türk doktor ve hemşirelerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kızımız kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Bu fidanı yeşertmek isteyen herkes elinden geleni yapıyor. Yavaş yavaş da olsa bu fidan yeşerecek. İnşallah yakın zamanda da çiçekler açar diye umut ediyoruz" diye konuştu.