Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 13.08.2025 | 09:12 Hatay’da motosikletle akrobatik hareketlerle şov yapan ve o anları sosyal medyada paylaşarak ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüsüne 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırma, akrobasi hareketler yapma ve saygısızca araç kullanma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmada bahse konu motosikletin sürücüsünün E.Ş. tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 15 bin 863TL cezai işlem uygulandı. Sürücü hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan gerekli adli işlem yapıldı.