Video Yaşam Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video

Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video

13.08.2025 | 09:12

Hatay’da motosikletle akrobatik hareketlerle şov yapan ve o anları sosyal medyada paylaşarak ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüsüne 15 bin 863 TL cezai işlem uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosikletin önünü kaldırma, akrobasi hareketler yapma ve saygısızca araç kullanma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmada bahse konu motosikletin sürücüsünün E.Ş. tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 15 bin 863TL cezai işlem uygulandı. Sürücü hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan gerekli adli işlem yapıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 00:47
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 13.08.2025 | 09:12
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 00:48
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 13.08.2025 | 08:42
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 01:01
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 16:43
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 01:54
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 12.08.2025 | 15:33
Maltepe’de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 00:36
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 12.08.2025 | 15:01
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 01:23
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 12.08.2025 | 14:49
Ankara’da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 00:09
Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 12.08.2025 | 13:46
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin’in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:25
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:43
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 01:08
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 12.08.2025 | 12:26
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
Balıkesir’deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Balıkesir'deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:26
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
Antalya’da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 01:48
Antalya'da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 12.08.2025 | 11:37
’Uzaktan erişim yöntemiyle’ dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 06:21
'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 12.08.2025 | 11:04
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 02:18
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 12.08.2025 | 10:33
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 01:16
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 12.08.2025 | 10:33
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 01:07
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY