SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş EK ZAM farkları ne zaman yatacak? Ocak/Şubat 2024

Emekli maaş ek zam farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin banka hesaplarına maaş zam farkları ne zaman yatacak?