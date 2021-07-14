Video Yaşam Suç örgütünün kafeste esir tuttuğu 2 kişiyi Polis Özel Harekat ekipleri böyle kurtardı | Video

Suç örgütünün kafeste esir tuttuğu 2 kişiyi Polis Özel Harekat ekipleri böyle kurtardı | Video

Suç örgütünün kafeste esir tuttuğu 2 kişiyi Polis Özel Harekat ekipleri böyle kurtardı | Video
14.07.2021 | 13:01

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Adana merkezli 4 ilde “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne” yönelik yapılan operasyonda kafeste esir tutulan 2 kişi kurtarıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri liderliğini Ali A. isimli şahsın yaptığı "Şirinler" olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"nün, "Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit , Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama" gibi suçları işledikleri tespit etti.

Polis bu tespitlerin ardından Ali A.'nın da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetinde olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi. Bazı evlere, zırhlı araçla bahçe kapısı ezip girildi. Zanlıların evlerinde polis operasyonundan haberdar olmak için izleme odası kurduğunu tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri Ali A.'nın evinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde 2 kişinin esir tutulduğunu tespit etti. Polis iki şahsı kurtarıp kafesten çıkardı. Şahıslardan birinin 20 gündür kafeste olduğu öğrenildi. Şahısların örgüte karşı suç işlediği bu nedenle kafese konularak cezalandırıldığı öne sürüldü.

Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise polis 10 tabanca, 606 değişik çaplarda mermi, 16 av tüfeği, 169 av tüfeği fişeği, 122 bin lira nakit para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin lira olan senet ve çekler, 16 bıçak ve kılıç, 12 gram uyuşturucu, 4 sinyal kesici gammer cihaz, 3 telsiz ve sarj cihazı, Bank Asya'ya ait pos cihazı, 1 F serisi 1 Amerikan Doları ele geçirildi. Bir sopanın üzerinde ise "Benim adım Haydar sıkıysa kaytar" yazması dikkat çekti.

Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürekken, polis firari zanlıları yakalamak operasyonlarını devam ettiriyor.

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