Video Yaşam Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

10.07.2023 | 16:48

Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Kent Ormanı'nda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanda ağaçların arasından yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ormanda bulunan vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından güvenli alana çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale ederken Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın, müdahalelerin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi Kent Ormanı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 03:00
Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 10.07.2023 | 16:48
SON DAKİKA: İzmir’de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 00:50
SON DAKİKA: İzmir'de 2 noktada orman yangını! Kaymakam açıkladı: Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 10.07.2023 | 16:26
Sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı | Video 03:25
Sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı | Video 10.07.2023 | 16:17
Oltaya takıldı! İşte tenekeyi kraker gibi yiyen balık | Video 00:56
Oltaya takıldı! İşte tenekeyi kraker gibi yiyen balık | Video 10.07.2023 | 16:10
Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak sürüklendi: 2 yaralı | Video 06:31
Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak sürüklendi: 2 yaralı | Video 10.07.2023 | 15:35
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını | Video 02:19
İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını | Video 10.07.2023 | 15:26
Fatsa sele teslim: Evleri ve iş yerlerini su bastı | Video 06:47
Fatsa sele teslim: Evleri ve iş yerlerini su bastı | Video 10.07.2023 | 14:46
Şişli’de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:36
Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 10.07.2023 | 14:17
Ataşehir’de İSKİ boru patlattı, cadde göle döndü! | Video 02:47
Ataşehir’de İSKİ boru patlattı, cadde göle döndü! | Video 10.07.2023 | 14:24
Sivas’ta feci kaza! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi | Video 00:29
Sivas’ta feci kaza! Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi | Video 10.07.2023 | 14:22
Düğünde onlarca kişinin içinde havaya böyle ateş açtılar | Video 01:32
Düğünde onlarca kişinin içinde havaya böyle ateş açtılar | Video 10.07.2023 | 14:12
Melen çayı taştı, Sanayi sitesi sular altında kaldı | Video 02:28
Melen çayı taştı, Sanayi sitesi sular altında kaldı | Video 10.07.2023 | 14:11
3 buçuk metrelik yılan böyle yakalandı | Video 00:27
3 buçuk metrelik yılan böyle yakalandı | Video 10.07.2023 | 14:05
’Tekelci Ahmet Abi’ hayatını kaybetti! | Video 00:53
'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti! | Video 10.07.2023 | 13:46
Telefon sürekli çalınca yalanı ortaya çıktı | Video 02:44
Telefon sürekli çalınca yalanı ortaya çıktı | Video 10.07.2023 | 12:04
24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video 02:38
24 gündür kayıp olan Korhan Berzeg, çevredeki dere yataklarında arama yapılıyor | Video 10.07.2023 | 12:10
Büyükçekmece’de yün yüklü TIR devrildi | Video 01:30
Büyükçekmece'de yün yüklü TIR devrildi | Video 10.07.2023 | 11:59
Osmaniye’de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video 01:37
Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 11:58
Telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu! 300 bin lirayı bir gecede çaldılar | Video 04:16
Telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu! 300 bin lirayı bir gecede çaldılar | Video 10.07.2023 | 11:42
Kırıkkale’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:32
Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 10.07.2023 | 11:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA