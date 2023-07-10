Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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