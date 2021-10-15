Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Kumanda görünümlü tabanca polisi yaraladı 15.10.2021 | 10:31
00:52
Giysi kumbarasına giren kedi şaşırttı | Video 15.10.2021 | 10:39
00:09
İETT otobüsü yolda bozuldu, vatandaş yol ortasında yaya kaldı | Video 15.10.2021 | 10:39
06:07
Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı 15.10.2021 | 10:21
02:41
Satmak için aldığı soğan çuvallarının yarısı taş çıkınca isyan etti 15.10.2021 | 10:23
01:29
Kartal sahil yolunda art arda makas attı! O dakikalar kamerada | Video 15.10.2021 | 10:27
18:21
18:44
01:55
Manavgat'ta okul, park ve metruk binalara uyuşturucu operasyonu 15.10.2021 | 10:13
02:16
Balık bereketi tezgahlara yansıdı 15.10.2021 | 10:07
01:22
Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama 15.10.2021 | 10:10
05:08
Tunceli'de turist akını bitti, vaka sayıları düşüşe geçti 15.10.2021 | 09:45
00:35
Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar 15.10.2021 | 09:15
00:24
İstanbul Sultangazi'de okul çıkışı öğrenci kavgası 15.10.2021 | 09:45
03:39
Taksim’de taksi denetimi: 2 taksi trafikten men edildi | Video 15.10.2021 | 09:33
01:05
02:39
05:35
00:40
Sultangazi'de minibüs yayaya çarptı 15.10.2021 | 09:33
00:33
Müslüm Baba Kıraathanesi Tarsus’ta ziyaretçi akınına uğruyor | Video 15.10.2021 | 09:33
SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün caddeden ara sokağa girmek için hamle yaptığı minibüs, telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.