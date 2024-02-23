Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çok sayıda tarihi eser çıktı: 3 gözaltı | Video
Kırıkkale'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 170 adet sikke, 14 adet obje ve 2 adette Hz. İsa ve insan figürlerinin olduğu ceylan derisinden yapılan el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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