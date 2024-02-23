Video Yaşam Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çok sayıda tarihi eser çıktı: 3 gözaltı | Video
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çok sayıda tarihi eser çıktı: 3 gözaltı | Video

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden çok sayıda tarihi eser çıktı: 3 gözaltı | Video

23.02.2024 | 08:39

Kırıkkale'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 170 adet sikke, 14 adet obje ve 2 adette Hz. İsa ve insan figürlerinin olduğu ceylan derisinden yapılan el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletli yunus timleri ve asayiş polisi tarafından Ahılı Caddesi üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerince, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle otomobilde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 170 adet sikke, 14 adet obje, 2 adet ceylan derisi üzerine Hz. İsa ve insan figürlerinin olduğu el yazması kitap ve bir miktar kimyasal toz ele geçirildi. Polis ekiplerince, A.G. (40), Y.T. (32) ve Z.G. (49) gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, emniyetteki alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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