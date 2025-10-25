Video Yaşam Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video

Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video

25.10.2025 | 15:20

Denizli’de gece saatlerinde meydana gelen kazada süratle kavşağa giren otomobil, adeta uçtu. Kavşaktaki heykelleri biçerek metrelerce havaya yükselen otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Belkıs Y., idaresindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa süratli girdi. Kavşağın girişinde bulunan kasisten seken otomobil metrelerce yükselerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çarptı. çarpmayla bir kez daha seken otomobil adeta uçarak yolun karşısına geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü Belkıs Y.'yi ve araçta yolcu konumunda bulunan arkadaşı Y.Y.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontrollerde Y.Y.'nin omuriliğinde kırıkların oluştuğu, Belkıs Y.'de ise bir yaralanma olmadığı belirlendi.

KAVŞAĞI UÇARAK AŞAN OTOMOBİL GÜVENLİK KAMERASINDA
Belkıs Y., idaresindeki otomobilin kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde süratli gelen otomobil kasisten sekerek kavşaktaki anıt heykellere çarpıyor çarpmanın ardından alev alıp seken otomobil yolun ortasına düştüğü görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 01:49
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 25.10.2025 | 15:20
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 01:04
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 25.10.2025 | 14:51
Maltepe’de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:25
Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.10.2025 | 14:32
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 01:53
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 25.10.2025 | 14:32
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 04:11
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 25.10.2025 | 13:33
SON DAKİKA: İzmir-Foça’da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 01:28
SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 25.10.2025 | 12:34
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:23
Maltepe’de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 03:36
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 25.10.2025 | 11:04
Bayrampaşa’da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:35
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 25.10.2025 | 10:32
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 00:20
Beylikdüzü’nde polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı | Video 25.10.2025 | 10:29
Foça’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 00:47
Foça'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 25.10.2025 | 10:14
Hatay’da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 00:25
Hatay'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam hayatını kaybetti | Video 25.10.2025 | 10:03
Bartın’da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 01:55
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 25.10.2025 | 10:05
Gaziantep’te polisten ’Huzur-27’ uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 00:58
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 25.10.2025 | 10:04
Kadıköy’de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
SON DAKİKA | İzmir’de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 12:10
SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu! 25.10.2025 | 09:47
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY