Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 25.10.2025 | 15:20 Denizli’de gece saatlerinde meydana gelen kazada süratle kavşağa giren otomobil, adeta uçtu. Kavşaktaki heykelleri biçerek metrelerce havaya yükselen otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Belkıs Y., idaresindeki 34 FEV 815 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa süratli girdi. Kavşağın girişinde bulunan kasisten seken otomobil metrelerce yükselerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çarptı. çarpmayla bir kez daha seken otomobil adeta uçarak yolun karşısına geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü Belkıs Y.'yi ve araçta yolcu konumunda bulunan arkadaşı Y.Y.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontrollerde Y.Y.'nin omuriliğinde kırıkların oluştuğu, Belkıs Y.'de ise bir yaralanma olmadığı belirlendi.Belkıs Y., idaresindeki otomobilin kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde süratli gelen otomobil kasisten sekerek kavşaktaki anıt heykellere çarpıyor çarpmanın ardından alev alıp seken otomobil yolun ortasına düştüğü görülüyor.