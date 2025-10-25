Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video
25.10.2025 | 15:20
Denizli’de gece saatlerinde meydana gelen kazada süratle kavşağa giren otomobil, adeta uçtu. Kavşaktaki heykelleri biçerek metrelerce havaya yükselen otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAVŞAĞI UÇARAK AŞAN OTOMOBİL GÜVENLİK KAMERASINDA
Belkıs Y., idaresindeki otomobilin kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde süratli gelen otomobil kasisten sekerek kavşaktaki anıt heykellere çarpıyor çarpmanın ardından alev alıp seken otomobil yolun ortasına düştüğü görülüyor.
