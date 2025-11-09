Sürücüsünün kayıplara karıştığı aracın plakasına 54 bin 879 lira ceza yazıldı | Video
09.11.2025 | 09:11
Aksaray’da drift atarken polis ekiplerince fark edilen sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp önce araçla, sonra da yaya olarak kaçtı. Kayıplara karışan sürücünün kullandığı araç plakasına 54 bin 879 lira ceza kesildi.
