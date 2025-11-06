Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı: O anlar kamerada | Video
06.11.2025 | 14:04
Samsun'da bir kamyonetin hatalı şerit değişikliği nedeniyle ölümle burun buruna gelen taksi şoförü, soğukkanlılığı ve ustaca manevrasıyla faciayı önledi. Takside bulunan 5 yolcu ve sürücü, olayı yara almadan atlattı. O anlar ise araç kameralarına yansıdı.
"GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI YAYINLANMAYINCA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ OLDU"
Yaşanan olayın sadece bir bölümünün sosyal medyada yayılmasıyla durumun yanlış anlaşıldığını ifade eden taksi şoförü Tolga Erbay, "Çok büyük bir kazanın eşiğinden döndük. Sağ taraftan en sol şeride geçen kamyonet trafiği tehlikeye soktu. Onun yaptığı hata nedeniyle kendimi ve yolcuları korumak istedim. O anda Allah'tan bir soğukkanlılık geldi. Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz bir olaydı. Araçta olay esnasında 5 yolcu ve ben vardım. Toplam 6 kişiydik. Olay anı sosyal medyada yayıldı ve birçok tepki aldım. Yayılan görüntülerde olayın aslı belli olmuyordu. Ben de araç içi ve dışı görüntüleri paylaşıp, olayın aslının anlaşılmasını istedim. 26 yıllık taksiciyim. Bu zamana kadar dürüst bir şekilde hayatımı kazandım. Videoların tümü meydana çıkınca tepkiler güzelleşti. İnsanlar gerçeği görüp, yorum yaptılar. İlk yayılan video başkası tarafından paylaşılmış ve kazadan kurtulduğumuz belli olmuyordu" dedi.
"30 SANİYE 30 DAKİKA GİBİ GEÇTİ, ÇOK ŞÜKÜR PANİĞE KAPILMADAN KAZAYI ÖNLEDİM"
Panik yapmayarak kazanın önüne geçtiğini dile getiren Erbay, "Şu andaki hissimin tarifi yok. Çok mutluyum. Hizmet sektöründeyiz. İnsanların, kendimin hayatını kurtardım. Malıma da zarar gelmedi. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı ama dikkatsiz sürücülerin neden olduğu büyük bir hata da bizim başımıza geldi. Belirli bir hızda giderken birden önünüze araç geliyor. O anlar sanki bir ömür gibi geldi. Bu araca vursam, ölme ihtimalimiz yüksekti. 3 şeritli yolda belirli bir hızla gidiyoruz. Olay anında hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünde geçti. Çok kortum. Çok şükür o korkuyla panik yapmayıp arabayı kontrol altında tuttum. Araç içerisindeki bağırışlar, çocukların sesleri aklıma geliyor. Şu an hayatta olmaktan, yolcuları sorunsuz bir şekilde cenazeye götürdüğüm için mutluyum" diye konuştu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hatalı şerit değiştirerek diğer sürücüleri ve yolcuların hayatını tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:05
00:38
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video 06.11.2025 | 12:35
02:07
Balıkesir'de suç örgütüne darbe: 5 tutuklama | Video 06.11.2025 | 11:59
04:58
00:40
Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 11:28
11:10
DHMİ'den nefes kesen tatbikat: Uçak kazası ve arsenik alarmı | Video 06.11.2025 | 11:18
02:54
01:57
01:57
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:21
04:39
Cevizlibağ'da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video 06.11.2025 | 10:21
02:03
Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 06.11.2025 | 10:08
00:41
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 10:06
02:17
01:47
01:08
Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video 06.11.2025 | 08:43
00:35
Kayseri'de eş zamanlı asayiş uygulaması: 148 aranan şahıs yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:36
01:05
02:46
00:48
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video 05.11.2025 | 16:03