Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı: O anlar kamerada | Video 06.11.2025 | 14:04 Samsun'da bir kamyonetin hatalı şerit değişikliği nedeniyle ölümle burun buruna gelen taksi şoförü, soğukkanlılığı ve ustaca manevrasıyla faciayı önledi. Takside bulunan 5 yolcu ve sürücü, olayı yara almadan atlattı. O anlar ise araç kameralarına yansıdı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Canik ilçesinde bir AVM'den 5 kişilik aileyi alan taksi şoförü, Çarşamba'ya doğru yola çıktı. Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde bir kamyonet sürücüsü hatalı şerit değiştirerek bir anda en sağ şeritten en sol şeride geçti. Bu sırada ticari taksi şoförü kamyonete çarpmamak için önce manevra yaptı, ardından da aracın kaza yapmaması için defalarca el frenini kontrollü bir şekilde çekip bırakarak aracın savrulmasını, takla atmasını ve bariyerlere vurmasını önledi. Kendi etrafında birkaç tur atan ticari takside bulunan 5'i yolcu toplam 6 kişi olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar taksideki araç içi ve dışı kameralara yansıdı.Yaşanan olayın sadece bir bölümünün sosyal medyada yayılmasıyla durumun yanlış anlaşıldığını ifade eden taksi şoförü Tolga Erbay, "Çok büyük bir kazanın eşiğinden döndük. Sağ taraftan en sol şeride geçen kamyonet trafiği tehlikeye soktu. Onun yaptığı hata nedeniyle kendimi ve yolcuları korumak istedim. O anda Allah'tan bir soğukkanlılık geldi. Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz bir olaydı. Araçta olay esnasında 5 yolcu ve ben vardım. Toplam 6 kişiydik. Olay anı sosyal medyada yayıldı ve birçok tepki aldım. Yayılan görüntülerde olayın aslı belli olmuyordu. Ben de araç içi ve dışı görüntüleri paylaşıp, olayın aslının anlaşılmasını istedim. 26 yıllık taksiciyim. Bu zamana kadar dürüst bir şekilde hayatımı kazandım. Videoların tümü meydana çıkınca tepkiler güzelleşti. İnsanlar gerçeği görüp, yorum yaptılar. İlk yayılan video başkası tarafından paylaşılmış ve kazadan kurtulduğumuz belli olmuyordu" dedi.Panik yapmayarak kazanın önüne geçtiğini dile getiren Erbay, "Şu andaki hissimin tarifi yok. Çok mutluyum. Hizmet sektöründeyiz. İnsanların, kendimin hayatını kurtardım. Malıma da zarar gelmedi. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı ama dikkatsiz sürücülerin neden olduğu büyük bir hata da bizim başımıza geldi. Belirli bir hızda giderken birden önünüze araç geliyor. O anlar sanki bir ömür gibi geldi. Bu araca vursam, ölme ihtimalimiz yüksekti. 3 şeritli yolda belirli bir hızla gidiyoruz. Olay anında hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünde geçti. Çok kortum. Çok şükür o korkuyla panik yapmayıp arabayı kontrol altında tuttum. Araç içerisindeki bağırışlar, çocukların sesleri aklıma geliyor. Şu an hayatta olmaktan, yolcuları sorunsuz bir şekilde cenazeye götürdüğüm için mutluyum" diye konuştu.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hatalı şerit değiştirerek diğer sürücüleri ve yolcuların hayatını tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı öğrenildi.