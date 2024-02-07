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Taksiciler İzmir'de öldürülen Oğuz Erge için toplandı | Video

Taksiciler İzmir'de öldürülen Oğuz Erge için toplandı | Video

07.02.2024 | 07:24

İstanbul'da taksiciler, İzmir'de öldürülen meslektaşları Oğuz Erge için bir araya geldi. Erge için dua eden taksiciler, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.

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Bir grup taksi şoförü, İzmir'de aracına aldığı yolcusu tarafından silahla öldürülen Oğuz Erge için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplandı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Gece saatlerinde bir araya gelen taksi şoförleri Erge için dua etti. Burada basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, taksicilerin sorunlarını dile getirdi.

"İYİLİĞİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜR"
Oğuz Erge'nin yakınlarına baş sağlığı dileyen Duman, "Bu olay biz taksicilerle birlikte tüm halkımızı üzmüş, Oğuz Erge ile birlikte iyiliği de öldürmüştür. Kimi taşıdığını bilmeden hizmet eden, günlük nafakasını kazanan, emekçi biz taksi şoförleri; hırlısının darp, hırsızının gasp, namussuzunun taciz ettiği, psikopatının da canını aldığı ortamda hizmet vermeye çalışıyoruz. Devletimizin tüm kurumlarını, taksi esnafının giderek artan sorunlarına karşı bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN KABİN İSTİYORUZ"
Zorunlu hale getirilen kamera ve panik butonunun meslektaşlarının katledilmesine engel olamadığını ifade eden Duman, "Yaşanan bu olayların ne ilk ne de son olacağını biliyoruz. İşte bu yüzden yaptığımız araştırmalar neticesinde yıllardan beri dile getirdiğimiz, herkesin kabul ettiği, Avrupa'nın birçok şehrinde kullanılan can güvenliğimiz için kabin ve o kabine göre de araç istiyoruz. Ve bunun da yasa ile sabitlenmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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