Video Yaşam Taksicilere saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video
Taksicilere saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video

Taksicilere saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video

15.01.2023 | 08:37

Esenyurt’ta alkollü olduğu gerekçesiyle taksiye alınmayan ve çıkan tartışmada havaya açtığı ateşle 1 taksicinin yaralanmasına 9 aracın ise maddi hasar görmesine neden olan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 2126 Sokak kesişimi üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 TGE 82 plakalı taksi şoförü İbrahim Balat, alkollü olduğu iddia edilen müşteri Şaban Çelikkıran'ı arabasına almadı. Yaşanan duruma sinirlenen müşteri Çelikkıran ve taksi şoförü Balat arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada müşteri Çelikkıran, yerde bulduğu bir taşı alarak taksinin camına vurmaya başladı. Bunun üzerine taksi şoförü olay yerine arkadaşlarını çağırdı. 10 kişilik şoför grubu ve müşteri arasında arbede çıkarken, Çelikkıran aracından çıkardığı ruhsatsız silahla şoför grubuna ve etrafa 8-10 el ateş etti. Mermilerden biri taksi şoförü olan Muhammet Çamlıbel'in sağ bacağına isabet ederken, Çelikkıran daha sonra 9 farklı araca silah kabzası ve taş kullanarak zarar vermeye devam etti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Şaban Çelikkıran, 'kasten öldürmeye teşebbüs' 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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