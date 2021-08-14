Taksim'deki kavgadan tepki çeken görüntüler | Video
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 14.08.2021 | 11:51
Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına uygulanan şiddet tepkilere neden oldu.