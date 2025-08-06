Video Yaşam Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

06.08.2025 | 09:34

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramalarda, saksılara ekili çok sayıda kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.A. (36), Ş.A. (35) ve Ş.G. (31) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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