Tarsus'ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcileri de dahil olmak üzere 17 kişinin ifadesi alınmıştı. 14 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, eski asansör firma yöneticisi, yeni firma yöneticisi ile çalışanı ve site yöneticisi emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesine sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga da tüm sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
