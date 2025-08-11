Video Yaşam Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video

Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video

11.08.2025 | 12:11

İstanbul Esenyurt’ta iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, bıçaklı kovalamacaya döndü. Taraflardan biri diğerini sokak ortasında uzun süre bıçakla kovalarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 00.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri bıçak çekti. Gözü dönmüş adam tartıştığı şahsı sokak ortasında uzun süre bıçakla kovaladı. Ardından ise farklı bir şahsın üzerine koşan adam, arkadaşının çağırmasıyla geldiği arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11
Sancaktepe’de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 02:26
Sancaktepe'de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 11.08.2025 | 11:16
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 01:01
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 11.08.2025 | 11:16
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 00:26
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 11.08.2025 | 10:20
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 02:29
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
Yalova’da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 02:32
Yalova'da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video 02:05
Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile böyle görüntülendi | Video 11.08.2025 | 09:04
106 milyon TL’lik işlem hareketi tespit edilen çeteye Olta operasyonu | Video 02:19
106 milyon TL'lik işlem hareketi tespit edilen çeteye "Olta" operasyonu | Video 11.08.2025 | 09:04
Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin’in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:13
Hız videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 11.08.2025 | 09:04
Daha büyük bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında açıkladı! 08:05
Daha büyük bir deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında açıkladı! 11.08.2025 | 08:59
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01:24
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 10.08.2025 | 16:31
Mersin Limanı’nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:53
Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 10.08.2025 | 15:35
Araç içinde sıkışan kızı ve oğlunu görünce çırpınışlarıyla gündem olmuştu! O anları anlattı | Video 09:57
Araç içinde sıkışan kızı ve oğlunu görünce çırpınışlarıyla gündem olmuştu! O anları anlattı | Video 10.08.2025 | 15:35
Tamir sırasında hareket eden TIR’ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video 00:43
Tamir sırasında hareket eden TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video 10.08.2025 | 13:30
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 00:51
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 10.08.2025 | 13:29
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı 13 kurbağa adam arıyor | Video 00:40
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor | Video 10.08.2025 | 13:29
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 00:15
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 10.08.2025 | 13:29
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 01:23
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 10.08.2025 | 13:29
Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde yangın | Video 00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY