Video Yaşam Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video
Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video

Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video

10.09.2024 | 13:48

Bahçelievler'de iddiaya göre, Burak Sadri Irıklı sevgilisiyle cadde de yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli, Irıklı’nın ölmesi için başında bekledi ve yardım etmek için sağlık ekiplerini arayan vatandaşları tehdit etti. Daha sonra kendi bacağına ateş eden şüpheli Sarıoğlu, trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. Şüphelinin çevredekilerden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece 01.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Sadri Irıklı, sevgilisiyle caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlı ile bilinmen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıoğlu, Irıklı'yı silahla ateş etti. Ardından şüpheli Sarıoğlu, Irıklı'nın başında bekleyerek yardım etmek için sağlık ekiplerini arayanları ölümle tehdit etti. Olay sırasında kendi bacağına yanlışlıkla ateş ettiği öne sürülen şüpheli ise silahıyla trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak Sadri Irıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Turgay Sarıoğlu ve Burak Sadri Irıklı'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin olay sonrası trafiği durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'AMBULAN ÇAĞRIRSANIZ SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM'
Saldırı sırasında orada olan Bayram Bulut, "Çıkarmış silahı, vatandaşı öldürmüş. 'Ambulans çağırırsanız sizi de öldürürüm' diye tehdit etmiş. Ondan sonra silahla ateş etmiş, daha sonra silahla kendini vurmuş" dedi.

'SİLAHLA ARABALARI DURDURMAYA ÇALIŞTI"
Görgü tanığı Ali Osman Karatay, " Gece saat 02.30 sıralarında arka sokakta birbirlerine bağrarak küfürler ederek geldiler. Caddeye çıktılar, o sese ben uyandım. Adamın birisi sokağın başında yatıyordu, ölmüş. Arkadaşı öldürmüş, ardından silahla arabaları durdurmaya çalıştı. 8-10 tane polis aracı geldi ve polisler kalabalığı dağıttı. Ölen öldü, yaralıyı da hastaneye kaldırdılar" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video 04:16
Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video 10.09.2024 | 13:48
Narin Güran cinayetinde sır perdesini aralayacak röportaj! İtirafçının arkadaşları A Haber’e konuştu | Video 03:34
Narin Güran cinayetinde sır perdesini aralayacak röportaj! İtirafçının arkadaşları A Haber'e konuştu | Video 10.09.2024 | 13:48
Bursa’da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video 00:34
Bursa'da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video 10.09.2024 | 14:02
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı | Video 00:42
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı | Video 10.09.2024 | 14:00
Antalya’da 42 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 02:37
Antalya’da 42 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 10.09.2024 | 12:56
Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video 01:47
Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video 10.09.2024 | 12:47
Elma bahçesinde oluşan 100 metrelik yarık korkuttu | Video 03:47
Elma bahçesinde oluşan 100 metrelik yarık korkuttu | Video 10.09.2024 | 12:18
1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu | Video 01:09
1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu | Video 10.09.2024 | 12:18
İstanbul metrosunda sevimli kedinin yolculuğu kamerada | Video 01:17
İstanbul metrosunda sevimli kedinin yolculuğu kamerada | Video 10.09.2024 | 12:18
Cadde üzerinde drift atan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası | Video 01:18
Cadde üzerinde drift atan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası | Video 10.09.2024 | 12:18
Etimesgut’ta çatı alevlere teslim oldu | Video 00:30
Etimesgut’ta çatı alevlere teslim oldu | Video 10.09.2024 | 11:58
İstanbul’da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video 04:14
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video 10.09.2024 | 11:41
İzmir merkezli ‘terörizm finansmanı’ operasyonunda 27 gözaltı | Video 00:35
İzmir merkezli ‘terörizm finansmanı’ operasyonunda 27 gözaltı | Video 10.09.2024 | 11:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Eylül 2024 Salı atv izle! | Video 04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Eylül 2024 Salı atv izle! | Video 10.09.2024 | 11:12
Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:08
Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 10.09.2024 | 10:49
Ümraniye’de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 36 bin 950 TL ceza | Video 00:53
Ümraniye'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 36 bin 950 TL ceza | Video 10.09.2024 | 10:43
Kayıp Resul olayında 17 saatlik kabus sevince dönüştü | Video 02:17
Kayıp Resul olayında 17 saatlik kabus sevince dönüştü | Video 10.09.2024 | 10:24
İstanbul’da sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirildi: 30 gözaltı | Video 01:31
İstanbul’da sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirildi: 30 gözaltı | Video 10.09.2024 | 10:22
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:57
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2024 | 09:58
İki teker üstünde 4 kişi yolculuk yaptı, o anlar kameraya yansıdı | Video 00:14
İki teker üstünde 4 kişi yolculuk yaptı, o anlar kameraya yansıdı | Video 10.09.2024 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA