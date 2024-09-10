Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video 10.09.2024 | 13:48 Bahçelievler'de iddiaya göre, Burak Sadri Irıklı sevgilisiyle cadde de yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli, Irıklı’nın ölmesi için başında bekledi ve yardım etmek için sağlık ekiplerini arayan vatandaşları tehdit etti. Daha sonra kendi bacağına ateş eden şüpheli Sarıoğlu, trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. Şüphelinin çevredekilerden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece 01.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Sadri Irıklı, sevgilisiyle caddede yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlı ile bilinmen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıoğlu, Irıklı'yı silahla ateş etti. Ardından şüpheli Sarıoğlu, Irıklı'nın başında bekleyerek yardım etmek için sağlık ekiplerini arayanları ölümle tehdit etti. Olay sırasında kendi bacağına yanlışlıkla ateş ettiği öne sürülen şüpheli ise silahıyla trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burak Sadri Irıklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Turgay Sarıoğlu ve Burak Sadri Irıklı'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin olay sonrası trafiği durdurmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'AMBULAN ÇAĞRIRSANIZ SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Saldırı sırasında orada olan Bayram Bulut, "Çıkarmış silahı, vatandaşı öldürmüş. 'Ambulans çağırırsanız sizi de öldürürüm' diye tehdit etmiş. Ondan sonra silahla ateş etmiş, daha sonra silahla kendini vurmuş" dedi.

'SİLAHLA ARABALARI DURDURMAYA ÇALIŞTI"

Görgü tanığı Ali Osman Karatay, " Gece saat 02.30 sıralarında arka sokakta birbirlerine bağrarak küfürler ederek geldiler. Caddeye çıktılar, o sese ben uyandım. Adamın birisi sokağın başında yatıyordu, ölmüş. Arkadaşı öldürmüş, ardından silahla arabaları durdurmaya çalıştı. 8-10 tane polis aracı geldi ve polisler kalabalığı dağıttı. Ölen öldü, yaralıyı da hastaneye kaldırdılar" dedi.