Video Yaşam Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video

22.01.2025 | 08:50

Tokat'ta sokak ortasında çıkan kavgada, tartıştığı kişinin bacağına silahla ateş edip yaralayan şahıs, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olay anı kameralara yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O. Ç. ve M. E. cadde üzerindeki bir aracın başında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O. Ç. belindeki silahla M. E'nin bacaklarına ateş etti. Olay sonrası aracına binen O. Ç. olay yerinden uzaklaştı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M. E. olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
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