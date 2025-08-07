Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video
İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen genç kız kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü yumruğuyla kızı bayıltıp kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
